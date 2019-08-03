На пляже в Калифорнии обрушилась скала, погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По меньшей мере три человека погибли при обрушении скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, одна женщина погибла на месте, еще два человека умерли в больнице. Четвертый пострадавший получил незначительные травмы.
Район пляжа, расположенного к северу от города Сан-Диего, где произошел инцидент, в настоящее время закрыт для посещения. Информации о причинах обрушения пока нет.
Напомним, в Одессе возле центрального пляжа произошел оползень.