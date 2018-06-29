На підвищення мінімальної зарплати у бюджеті немає коштів – Рева

За його словами, підвищення можливе за умови перевиконання доходів бюджету.

“У першому кварталі було недовиконання бюджету майже на 6 мільярдів. У травні практично вийшли „в нуль“. За підсумками червня — ми зараз дивимося. Можна буде сказати тільки на початку липня”, — заявив Рева.

Він пояснив, що підвищення “мінімалки” потребуватиме додаткових перерахувань коштів із державного бюджету в місцеві. На думку міністра, є кілька варіантів, де віднайти необхідні гроші — митниця та тіньова зайнятість.

“Треба збільшувати дохідну частину бюджету. Зараз ви бачите, які заходи вживаються щодо контрабанди на митниці. Впродовж літа ми вживатимемо серйозних заходів щодо „тіньової“ зайнятості, відносно тих „рабовласників“, які не хочуть реєструвати людей”, — зазначив Андрій Рева.

Він додав, що також треба буде попрацювати з місцевими органами влади щодо “справедливого перерозподілу доходів від податку на доходи фізичних осіб”, щоб при підвищенні мінімальної зарплати уряду не довелося збільшувати фінансування місцевих бюджетів.

Нагадаємо, раніше, міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомляв, що за п’ять місяців 2018 року розмір реальної заробітної плати в Україні зріс на 11%.