На Одещині визволили з рабства майже 30 людей: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом торгівлі людьми, вчиненого за попереднього змовою групою осіб та поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілих, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (утримання та експлуатація осіб) КК України. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.
Також, встановлені організатори даної незаконної діяльності. Трьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПУ України. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України та вирішується питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, на території одного з консервних заводів в Одеській області правоохоронці провели санкціоновану перевірку. Саме під час неї виявлено близько 30 осіб, які незаконно утримувались в нелюдських умовах.