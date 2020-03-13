На Львівщині госпіталізовано особу з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Львівській області госпіталізовано особу з підозрою на інфікування коронавірусом COVID-19, яка повернулася з Італії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Кам’янко-Бузької об’єднаної територіальної громади.
“З метою запобігання дезінформації мешканців Кам’янка-Бузького району повідомляємо про те, що 12.03.2020 року в другій половинні дня до сімейного лікаря м.Кам’янка-Бузька звернувся пацієнт з симптомами гострого респіраторного захворювання. В ході обстеження з’ясовано, що хворий прибув з Італії”, — йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що враховуючи надзвичайну епідеміологічну ситуацію в світі, спричинену коронавірусом COVID-19, хворого госпіталізовано спеціалізованим медичним транспортом до Львова для обстеження та встановлення діагнозу.
“Для зменшення ризику можливого розповсюдження інфекції, комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кам’янка-Бузької райдержадміністрації, на позачерговому засіданні, прийнято рішення тимчасово призупинити роботу ринків у м.Кам’янка-Бузька та селищах Добротвір і Новий Яричів”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Нагадаємо, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом COVID-19, немає пневмонії.