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На лінії зіткнення затримали члена "Козачого союзу войска Донского"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. На КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники затримали громадянина України, який був у складі підрозділів "Козачого союзу войска Донского". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

На лінії зіткнення затримали члена "Козачого союзу войска Донского"

"У рамках протидії протиправній діяльності в районі проведення операції Об’єднаних сил, зокрема викриття, затримання та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до злочинної діяльності на Донбасі окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації, оперативні співробітники Донецько-Луганського регіонального управління, в КПВВ "Новотроїцьке" припинили спробу переміщення через лінію зіткнення громадянина України, що брав безпосередню участь у діяльності російської окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що у 2015 році українець брав участь в злочинних діях підрозділів так званого Козачого Союзу войска Донского.

Для проведення відповідних слідчих дій, громадянина передано слідчим ГУ НП України в Донецькій області, до якого по цьому факту направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності", додали у прикордонній службі.

Нагадаємо, поліцейські Луганщини затримали бойовика НЗФ так званої "ЛНР". 

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