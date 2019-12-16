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На Київщині водій вчинив смертельну ДТП і втік, його особу встановили

На Київщині водій вчинив смертельну ДТП і втік, його особу встановили

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У місті Боярка Київської області сталася смертельна ДТП - внаслідок наїзду автомобіля Mercedes загинула людина. Водій втік з місця ДТП, проте його особа вже встановлена. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Київщині.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури області слідчими поліції ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України", - йдеться в повідомленні.

Так, 15 грудня, в місті Боярка на перехресті вулиць Білогородська та Молодіжна невідомий водій на автомобілі марки Mercedes здійснив наїзд на пішохода, в результаті чого тіло потерпілого розірвало на частини.

"Завдяки вжитих першочергових слідчих (розшукових) дій особу водія з’ясовано та вживаються заходи до встановлення його місця знаходження з подальшим затриманням", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Київській області за вихідні сталося 68 дорожньо-транспортних пригод.

Українські Національні Новини

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