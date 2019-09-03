На Хмельниччині під час руху загорілася автівка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У понеділок о 13:48 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля ВАЗ 21011, що виникла під час руху автошляхом сполученням Кам’янець-Подільський – Білогір’я у с. Зарічанка Чемеровецького району на Хмельниччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

За викликом було негайно направлено чергове відділення 20 Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття підрозділу вогонь повністю охопив моторний відсік транспортного засобу та салон автомобіля.

Завдяки оперативним діям бійців ДСНС о 14:41 пожежу вдалося локалізувати, а о 14:43 – остаточно ліквідувати, врятувавши автівку від повного знищення вогнем.

Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Ймовірна причина пожежі – несправність електромережі автомобіля.

Нагадаємо, у Долинському районі Кіровоградщини ліквідували пожежу автомобіля "ВАЗ - 21011".

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