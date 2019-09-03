В Хмельницкой области во время движения загорелась машина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В понедельник в 13:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля ВАЗ 21011, возникшей во время движения по автодороге сообщением Каменец-Подольский - Белогорье в с. Заречанка Чемеровецкого района Хмельницкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По вызову было немедленно направлено дежурное отделение 20 Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия подразделения огонь полностью охватил моторный отсек транспортного средства и салон автомобиля.
Благодаря оперативным действиям бойцов ГСЧС в 14:41 пожар удалось локализовать, а в 14:43 - окончательно ликвидировать, спасая машину от полного уничтожения огнем.
Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
Предполагаемая причина пожара - неисправность электросети автомобиля.
Напомним, в Долинском районе Кировоградской области ликвидировали пожар автомобиля "ВАЗ - 21011".