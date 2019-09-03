В Хмельницкой области во время движения загорелась машина

По вызову было немедленно направлено дежурное отделение 20 Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия подразделения огонь полностью охватил моторный отсек транспортного средства и салон автомобиля.

Благодаря оперативным действиям бойцов ГСЧС в 14:41 пожар удалось локализовать, а в 14:43 - окончательно ликвидировать, спасая машину от полного уничтожения огнем.

Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Предполагаемая причина пожара - неисправность электросети автомобиля.

Напомним, в Долинском районе Кировоградской области ликвидировали пожар автомобиля "ВАЗ - 21011".