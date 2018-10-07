На Харківщині "ВАЗ" протаранив рейсовий автобус: є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 жовтня о 15.30 на трасі "Мерефа-Харків" в районі селища Високий у Харківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з рейсовим автобусом Mercedes, який їхав за маршрутом "Кривий Ріг-Харків". В результаті аварії водій легкового авто загинув. 18-річний пасажир автобуса доставлений до лікарні.
Слідчим вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини ДТП та особу загиблого.
Як повідомляв УНН, слідчі київської поліції встановлюють причини смертельної автопригоди на Оболоні.