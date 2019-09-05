На Донеччині викрили пірата, який транслював канали бойовиків

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Роботу спеціального сервісу організував мешканець міста Маріуполь. За щомісячну оплату він незаконно надавав користувачам доступ до майже 2,5 тисяч телеканалів та 5 тисяч фільмів. Серед них і ті, що висвітлюють діяльність терористичних та сепаратистських організацій на території ОРДЛО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент кіберполіції НПУ.