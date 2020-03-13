На Донбасі сьогодні зафіксовано один ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до 12:30 обліковано 1 ворожий обстріл", - сказав Праута.
За його словами, зранку бойовики з міномету калібру 82 мм обстріляли захисників Лебединського. На позиціях підрозділів Об’єднаних сил розірвалися 11 мін.
"Втрат з нашого боку немає", - додав Праута.
Нагадаємо, 12 березня бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню.