На блокпосту біля Маріуполя гвардійці застосували зброю для зупинки авто
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На блокпосту біля Маріуполя нацгвардійці застосували зброю для зупинки автомобіля, відкривши вогонь по колесах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив штаб ООС, передає УНН.
“Під час несення служби на блокпосту, що розташований на східній околиці м. Маріуполя, військовослужбовці Національної гвардії України для перевірки документів зупинили автомобіль ВАЗ-21013. Під час спілкування з гвардійцями від водія було чути сильний запах алкоголю. Порушуючи вимоги військового наряду громадянин К. намагався уникнути відповідальності та спробував прорватися через блок пост на транспортному засобі”, — повідомили у пресцентрі.
Старший контрольного пункту зробив попередження голосом про застосування зброї та попереджувальний постріл вгору.
“Проте автомобіль продовжував рух в протилежному напрямку у бік населеного пункту Сопіно, збивши при цьому шлагбаум. Такі дії водія змусили військовослужбовців застосувати зброю для зупинки автомобіля, відкривши вогонь по колесах”, — йдеться у повідомленні.
Громадянина було затримано та надано йому домедичну допомогу у зв’язку з травмуванням, а на місце події викликано слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу.