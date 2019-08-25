На блокпосту возле Мариуполя гвардейцы применили оружие для остановки авто
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На блокпосту возле Мариуполя нацгвардейцы применили оружие для остановки автомобиля, открыв огонь по колесам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил штаб ООС, передает УНН.
"Во время несения службы на блокпосту, расположенном на восточной окраине Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя. Нарушение требований военного наряда гражданин К. пытался избежать ответственности и попытался прорваться через блок пост на транспортном средстве", - сообщили в пресс-центре.
Старший контрольного пункта сделал предупреждение голосом о применении оружия и предупредительный выстрел вверх.
"Однако автомобиль продолжал движение в противоположном направлении в сторону населенного пункта Сопино, сбив при этом шлагбаум. Такие действия водителя заставили военнослужащих применить оружие для остановки автомобиля, открыв огонь по колесам", - говорится в сообщении.
Гражданина задержали и ему предоставлена домедицинская помощь в связи с травмированием, а на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь.