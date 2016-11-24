На АЗС дещо зросла вартість автогазу - моніторинг АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 24 листопада, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 24,83 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 23,83 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 25,99, а ДП — в середньому 21,87 грн за літр.
У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 22,46 грн за літр, А-95 — 23,46 грн за літр, А-95+ — 24,82 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 20,62 грн за літр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 21,69 грн за літр, А-95 — 22,16, А-95+ — 22,44 грн за літр та ДП — 19,59 грн за літр.
Ціни на скраплений газ:
на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,60 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,30 грн на літр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,91 грн на літр.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, автогаз знову починає зростати в ціні.
Також нагадаємо, за словами С.Сапегіна, ріст цін на скраплений газ зумовлений ситуацією на зовнішніх ринках.