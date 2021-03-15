На 15 березня встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 519.6309 грн;

Срібло — 22.8029 грн;

Платина — 1 062.1021 грн;

Паладій — 2 099.9624 грн.

У порівнянні з 14 березня, курс усіх зазначених металів впав, окрім паладія, курс якого - зріс.