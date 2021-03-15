На 15 березня встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Національний банк України на 15 березня 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 519.6309 грн;
Срібло — 22.8029 грн;
Платина — 1 062.1021 грн;
Паладій — 2 099.9624 грн.
У порівнянні з 14 березня, курс усіх зазначених металів впав, окрім паладія, курс якого - зріс.