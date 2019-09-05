МЗС України висловило протест Угорщині через заяви про "громадянську війну"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило протест Угорщині через заяви про "громадянську війну" в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на коментар МЗС України.
У МЗС України заявили, що державний секретаря канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Трістан Азбей 30 серпня використав неприпустиму риторику у своєму виступі, заявивши про "кризу громадянської війни" в Україні.
У зв’язку з цією заявою до МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Крістіну Марфі. Угорському дипломату було висловлено рішучий протест.
"Категорично неприйнятною для України є ситуація, коли високі посадові особи сусідньої держави називають триваючу з 2014 року збройну російську агресію проти України "громадянською війною", — заявили у МЗС.
У дипломатичному відомстві наголосили, що Угорщина, як член ЄС та НАТО, має дотримуватися офіційної позиції стосовно російської агресії проти України.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України відреагувало на позицію Угорщини стосовно України.