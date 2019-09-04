МЗС про слова президента Словенії: Стратегічна мета України - це повноцінне членство в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Стратегічна мета України — це повноцінне членство в ЄС, що також закріплено в Конституції нашої держави, пише УНН з посиланням на коментар прессекретаря міністерства Катерини Зеленко.
“Стратегічна мета України — це повноцінне членство в ЄС, що також закріплено в Конституції нашої держави. Це цивілізаційний вибір українського народу, заради якого ми продовжуємо активно працювати, зокрема у рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС”, — повідомила вона.
Катерина Зеленко також повідомила, що: “Посол України в Республіці Словенія проводить зустрічі з офіційними представниками Любляни з метою інформування про здобутки України на шляху реалізації нашої стратегічної мети — набуття членства в ЄС і НАТО”.
Як передавав УНН, президент Словенії запропонував Україні особливий статус відносин з ЄС замість повноцінного членства.