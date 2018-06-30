МЗС Молдови: резолюція ООН - документ історичної важливості для нас

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Резолюція ООН щодо російських військ в Молдові, в Придністров’ї “Про повне і беззастережне виведення іноземних збройних сил з території Республіки Молдова” запускає процес масштабного вирішення питання виведення військ. Про це завив глава МЗС РМ Тудор Ульяновські, передає УНН з посиланням на Publika.md.

“Це документ історичної ваги для Молдови, що є безсумнівним успіхом молдавської дипломатії. Вперше на такому високому міжнародному рівні визнається, що збройні формування і боєприпаси знаходяться на нашій території незаконно і без згоди Кишинева”, — сказав Т.Ульяновскі.

Відзначимо, що в резолюції ООН йдеться про Оперативну групи російських військ (ОГРВ), це не стосується миротворчих сил за участю Росії.

“Дуже важливо робити розмежування між миротворчими силами, які перебувають законно на території Молдови, і ОГРВ, яка є залишком колишньої радянської 14-ї армії. Це включає як особовий склад, так і близько 21 тисячу тонн боєприпасів, які становлять велику небезпеку, в тому числі — екологічну... Йдеться про беззастережне виведення військ без всяких умов. Навпаки, виведення військ буде сприяти політичному розв’язанню проблеми Придністров’я, без тиску або загрози застосування сили”, — сказав міністр.

“На наступних сесіях ООН ми зможемо винести на розгляд елементи Резолюції з метою отримання підтримки для повного і беззастережного виведення іноземних збройних сил з території Республіки Молдова”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, 22 червня Генасамблея ООН підтримала проект резолюції про “Повне і беззастережне виведенні іноземних збройних сил з території Республіки Молдова”, його підтримали 64 країни, 15 проголосували проти, а 83 країни утрималися.

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