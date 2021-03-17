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МХП вітає зусилля уряду, спрямовані на відновлення експорту м’яса птиці до ЄС

МХП вітає зусилля уряду, спрямовані на відновлення експорту м’яса птиці до ЄС

Київ • УНН

 • 40065 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Агроіндустріальний холдинг МХП, один із лідерів європейського ринку з виробництва курятини, вітає зусилля уряду України, спрямовані на відновлення експорту м’яса птиці до країн ЄС. Про це заявила речниця МХП Ірина Ванникова, передає УНН.

Вона нагадала, що експорт курятини з України до країн ЄС було призупинено 23 січня через поодинокі випадки пташиного грипу, які було зафіксовано на території приватних домогосподарств взимку. В середині лютого експорт було частково відновлено.

“У випадку пташиного грипу вся країна може опинитися на карантині, а не тільки окремі області чи домогосподарства, на території яких було зафіксовано спалах. Від цього страждають великі виробники, які експортують продукцію до ЄС”, — наголосила Ірина Ванникова.

“МХП, другий за обсягами виробник курятини в Європі, вітає зусилля Уряду, що дозволили повністю відновити експорт продукції до країн ЄС. Для нас, великого національного бізнеса, це надважливо — відчувати підтримку з боку органів державної влади, а також бачити продуктивний діалог між Україною та ЄС”, — додала речниця МХП.

Довідка

МХП — провідний виробник і експортер курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює усі етапи виробництва м’яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (у тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.

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