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Митники затримали 12 стародруків, які відправляли в Грузію посилкою

Митники затримали 12 стародруків, які відправляли в Грузію посилкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Під час митного контролю посилки, відправленої в Тбілісі, виявилося, що там було 12 стародруків. Про це повідомляє Державна митна служба, пише УНН.

Цитата

“12 стародруків, серед яких енциклопедія Кримської війни в 4-х томах, київські митники виявили в посилці до Грузії.
Київські митники завадили незаконному пересиланню до Тбілісі в міжнародному експресвідправленні стародруків віком понад 100 років”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За супровідними документами, у відправленні знаходилися документи для дисертації вартістю 0 євро.

Однак під час митного контролю бандеролі виявилося, що там знаходяться дванадцять книг з явними ознаками старовини:

енциклопедія “Восточная война 1853-1856” генерала Богдановича в 4 томах з картами битв;

“двохтомники “Исторія войны 1813 года” та “Исторія войны 1814 года” про історію Німеччини та Франції цього ж автора;

“Уставъ благочиния и прочее” — запроваджений Катериною II нормативно-правовий акт, який регламентував правовий статус поліцейських органів;

“Свита Петра Великаго” Кварді;

родовід “O szlachectwie”;

перше відділення арморіалу (гербівника) “Гербы родовъ Россійской имперіи: княжеских, графскихъ, баронскихъ и дворянскихъ”.

Всі ознаки, які свідчили б про рік видання книг були знищені — сторінки з відповідними позначками були просто видалені, а обкладинки книг подекуди штучно знеособлені.

Всі книги написані за старим правописом (з використанням літери ъ наприкінці слів та закінченням —аго), тож їм щонайменше 103 роки, адже Декрет про нову орфографію було запроваджено в РСФРР у 1918 році.

Українським же митним законодавством визначено, що культурні цінності виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню. Однак навіть у цьому випадку вивезення можливе лише за наявністю дозвільного свідоцтва. Крім того, не підлягають вивезенню з України культурні цінності, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також внесені до Національного архівного та Музейного фондів України.

Таким чином відправник даної посилки приховав від митного контролю стародруки, які пересилав за кордон. Дані дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил. На книги чекає експертиза, яка встановить їх культурну та історичну цінність.

Додамо

На Житомирщині, в пункті пропуску “Овруч”, виявили релігійні стародруки, які 82-річна громадянка Росії перевозила в особистих речах не задекларувавши на українському кордоні.

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