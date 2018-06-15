Минулої доби ЗСУ 16 разів відповідали на обстріли бойовиків

"Загалом, упродовж минулої доби, 14 червня, підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 33 ворожих обстріли, під час яких російсько-окупаційні війська випустили 112 артилерійських, 15 танкових та 178 мінометних снарядів зі зброї, яка заборонена Мінськими угодами. Так, з метою недопущення просування ворога в бік наших позицій та придушення вогневих точок противника, військовослужбовці Об’єднаних сил 16 разів відкривали вогонь у відповідь", - сказав Мотузяник.



Водночас він підтвердив наявність втрат серед українських військових.



"З сумом повідомляю, що під час бойових дій минулої доби два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, та шість українських захисників отримали поранення", - зазначив Мотузяник.



Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази порушували режим припинення вогню, з них 15 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули, 6 отримали поранення та були госпіталізовані.