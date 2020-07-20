Міноборони РФ заявило, що закінчило випробування вакцини проти COVID-19 на добровольцях

У складі групи було 20 осіб. Їм вводили вакцину, спільно розроблену Міністерством оборони і Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н. Ф. Гамалії.

“Ученим ще належить величезний пласт аналітичної роботи, складання підсумкових звітів, представлення результатів, державна реєстрація вакцинного препарату. Але вже зараз наявні дані аналізів підтверджують, що в результаті вакцинації у добровольців виявлені необхідні антитіла до коронавірусу, а компоненти вакцини безпечні і добре переносяться людиною”, — підвів підсумки клінічних випробувань Борісевіч.

Він також повідомив, що антитіла, що дають організму імунітет до коронавірусу, збережуться після введення вакцини надовго. “Можливості платформи, на якій до цього були розроблені дві вакцини проти лихоманки Ебола і вакцина проти Близькосхідного респіраторного синдрому, дозволять довго підтримувати захисний титр, що виробляється після імунізації”, — сказав Борисевич.

В ході досліджень було використано методологію кількісної оцінки збудника, яка була розроблена в 48 ЦНДІ, уточнив начальник інституту. Також медики використовували лабораторну модель, яка дозволила відтворити перебіг захворювання для оцінки захисної ефективності ліків.

Клінічні випробування на добровольцях в госпіталі імені Бурденка почалися 18 червня. Перша група, якій ввели вакцину, складалася з 18 осіб. Другій групі ввели препарат через кілька днів, після того, як результати перших клінічних випробувань дозволили продовжити дослідження.