Міноборони рф заявило про наближення американського безпілотника до кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністерство оборони росії заявило, що виявило над акваторією Чорного моря американський дрон, який наблизився до кордону рф. Про це пише УНН з посиланням на оборонне відомство США.
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“Російськими засобами контролю повітряного простору над акваторією Чорного моря було виявлено повітряну ціль, що наближалась до державного кордону російської федерації”, - йдеться у повідомленні.
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З метою протидії БПЛА росія підняла у повітря винищувач Су-30.
Зазначається, що екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряну мету як розвідувальний БпЛА MQ-9A “Reaper” ВПС США.
Міноборони заявляє, що дрон змінив напрямок руху після наближення російського винищувача.
Нагадаємо
Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі поблизу острова Зміїний. Українська ракета пошкодила російський борт, який одразу ж залишити місце події, повідомляє у середу Головне управління розвідки МО України.