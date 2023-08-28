Міноборони рф заявило про наближення американського безпілотника до кордону

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“Російськими засобами контролю повітряного простору над акваторією Чорного моря було виявлено повітряну ціль, що наближалась до державного кордону російської федерації”, - йдеться у повідомленні.

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З метою протидії БПЛА росія підняла у повітря винищувач Су-30.

Зазначається, що екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряну мету як розвідувальний БпЛА MQ-9A “Reaper” ВПС США.

Міноборони заявляє, що дрон змінив напрямок руху після наближення російського винищувача.

Нагадаємо

Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі поблизу острова Зміїний. Українська ракета пошкодила російський борт, який одразу ж залишити місце події, повідомляє у середу Головне управління розвідки МО України.