Минобороны рф заявило о приближении американского беспилотника к границе

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“Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к государственной границе российской федерации”, - говорится в сообщении.

Детали

С целью противодействия БПЛА россия подняла в воздух истребитель Су-30.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БпЛА MQ-9A “Reaper” ВВС США.

Минобороны заявляет, что дрон изменил направление движения после приближения российского истребителя.

Напомним

Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море вблизи острова Змеиный. Украинская ракета повредила российский борт, который сразу же покинуть место происшествия, сообщает в среду Главное управление разведки МО Украины.