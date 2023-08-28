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Минобороны рф заявило о приближении американского беспилотника к границе

Минобороны рф заявило о приближении американского беспилотника к границе

Киев • УНН

 • 778798 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Министерство обороны россии заявило, что обнаружило над акваторией Черного моря американский дрон, который приблизился к границе рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на оборонное ведомство США.

Цитата 

“Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к государственной границе российской федерации”, - говорится в сообщении. 

Детали 

С целью противодействия БПЛА россия подняла в воздух истребитель Су-30.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БпЛА MQ-9A “Reaper” ВВС США.

Минобороны заявляет, что дрон изменил направление движения после приближения российского истребителя.

Напомним

Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море вблизи острова Змеиный. Украинская ракета повредила российский борт, который сразу же покинуть место происшествия, сообщает в среду Главное управление разведки МО Украины. 

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