МінАПК видало 80 млн грн дотацій агровиробникам
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Майже 80 млн грн вже перераховано українським сільгоспвиробникам на компенсацію відсотків за кредитами. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства, передає УНН.
“Станом на 30 серпня до структурних підрозділів ОДА фактично спрямовано 80,69 млн грн на компенсацію відсотків за залученими кредитами. Зокрема, 78,94 млн грн вже перераховано позичальникам”, — йдеться у повідомленні відомства.
Найбільші суми компенсації нараховано сільгоспвиробникам Вінницької (7,14 млн грн), Київської (6,84 млн грн), Черкаської (6,64 млн грн), Хмельницької (5,40 млн грн), Полтавської (5,15 млн грн), Харківської (5,04 млн грн), Сумської (4,18 млн грн), Дніпропетровської (4,09 млн грн) та Чернігівської (4,06 млн грн) областей.
Раніше Рахункова палата заявила про затримку виплат дотацій агровиробникам з боку МінАПК. Найбільший борг був за бюджетною програмою “Державна підтримка тваринництва, зберігання і обробки сільськогосподарської продукції, аквакультури.
Відзначимо, що за цією державною програмою гроші отримують ті агропідприємства, які відбудовують тваринницькі комплекси, елеватори та іншу інфраструктуру АПК.
У минулому році інфраструктуру в АПК оновили 15 підприємств: “Прогрес”, “Вінницька птахофабрика” (МХП), “Генетик-Інвест”, “Урманське”, “Аграрна компанія 2004”, МВК “Катеринославський”, ВК “Дніпровський”, СФГ “Мрія”, ТОВ “ДФУ Агро”, ФГ “Персей Агро”, ТОВ “Селекційний центр свинарства”, ФГ “Агротрейд 2006”, ТОВ “Марлен КД”, ТОВ “Агро Рось”, ТОВ “Кищенці”.
Найбільше інвестував “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка. Його “Вінницька птахофабрика” витратила 2 млрд грн на розвиток тваринницьких комплексів, за що також отримала дотації від держави.
Раніше Президент Володимир Зеленський доручав Рахунковій палаті провести перевірку виплат дотацій агропідприємствам.