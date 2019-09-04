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МинАПК выдало 80 млн грн дотаций агропроизводителям

МинАПК выдало 80 млн грн дотаций агропроизводителям

Киев  •  УНН

 • 7879 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Почти 80 млн грн уже перечислено украинским сельхозпроизводителям на компенсацию процентов по кредитам. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

"По состоянию на 30 августа в структурные подразделений ОГА фактически направлено 80,69 млн грн на компенсацию процентов по привлеченным кредитам. В частности, 78,94 млн грн уже перечислено заемщикам", - говорится в сообщении ведомства.

Наибольшие суммы компенсации начислено сельхозпроизводителям Винницкой (7,14 млн грн), Киевской (6,84 млн грн), Черкасской (6,64 млн грн), Хмельницкой (5,40 млн грн), Полтавской (5,15 млн грн), харьковской (5,04 млн грн), Сумской (4,18 млн грн), Днепропетровской (4,09 млн грн) и Черниговской (4,06 млн грн) областей.

Ранее Счетная палата заявила о задержании выплат дотаций агропроизводителям со стороны МинАПК. Наибольший долг был по бюджетной программе "Государственная поддержка животноводства, хранения и обработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры.

Отметим, что по этой государственной программе деньги получают те агропредприятия, которые восстанавливают животноводческие комплексы, элеваторы и другую инфраструктуру АПК.

В прошлом году инфраструктуру в АПК обновили 15 предприятий: "Прогресс", "Винницкая птицефабрика" (МХП), "Генетик-Инвест", "Урманське", "Аграрная компания 2004", МВК "Екатеринославский", ВК "Днепровский", СФХ "Мрия", ООО "ГФУ Агро", ФГ "Персей Агро", ООО "Селекционный центр свиноводства", ФХ "Агротрейд 2006", ООО "Марлен КД", ООО "Агро Рось", ООО "Кищенцы".

Больше всего инвестировал "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Его "Винницкая птицефабрика" потратила 2 млрд грн на развитие животноводческих комплексов, за что также получила дотации от государства.

Ранее Президент Владимир Зеленский поручал Счетной палате провести проверку выплат дотаций агропредприятиям.

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