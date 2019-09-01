Ми віримо, що скоро буде мир - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував США за фінансову і військову підтримку та сказав, що вірить – скоро буде мир. Про це він заявив під час зустрічі з Віце-президентом США Майком Пенсом у Варшаві, передає УНН.
"Я хотів би подякувати українцям, які захищають Україну. І вам особисто, США, і президентові і уряду за фінансову і військову допомогу, яку ви робите особисто для України. Ми віримо, що скоро буде мир. І все для цього робимо", - сказав Зеленський.
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Нагадаємо, Віце-президент США Майк Пенс заявив, що Штати будуть підтримувати Україну з питань безпеки і територіальної цілісності.