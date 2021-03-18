Ми "перекриємо кисень" всім людям, які руйнують незалежність України – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Українська влада "перекриє кисень" всім людям, які руйнують незалежність країни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, передає кореспондент УНН.
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"У нас окупація, ви прекрасно знаєте території, анексія з Російського боку і дуже потужна, серйозна, інформаційна війна всередині нашої країни. Я давав присягу захищати нашу державу, наш суверенітет. Я це роблю. Стратегія дуже проста: ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують незалежність нашої України. Не словами, а діями", - сказав Зеленський коментуючи запровадження санкцій проти деяких українських телеканалів Медведчука.
За його словами, санкції є діями, які направлені проти людей, що намагаються зруйнувати незалежність України.
Доповнення
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.
3 лютого Зеленський спочатку прокоментував введені ним санкції проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, заявивши, що Україна “рішуче підтримує свободу слова”, а застосовані обмеження — “важке рішення”.
А потім заявив, що для цього були “конкретні підстави”, але чомусь не назвав їх.