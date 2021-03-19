Ми фіксуємо позитивну динаміку в Івано-Франківській області - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Івано-Франківській області, яка першою стикнулась зі спалахом третьої хвилі COVID-19 на початку березня, після запроваджених протиепідеміологічних заходів вже спостерігається позитивна динаміка. Про це в ефірі “Свободи слова Савіка Шустера” розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
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“Якщо подивитися на ту ж Івано-Франківську область, куди третя хвиля COVID-19 прийшла першою, то ми після запровадження червоного рівня епіднебезпеки там вже понад тиждень фіксуємо позитивну динаміку. У нас зменшується кількість госпіталізацій, динаміка по госпіталізаціях. Це говорить про те, що карантинні заходи які ми вводимо, працюють”, — відзначив Степанов.
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Міністр також наголосив на тому, що наразі збільшення кількості вакцинації є єдиною надійною зброєю проти COVID-19.
“Збільшення кількості вакцинації, тобто довіра до вакцини, єдина дійсно надійна зброя проти COVID-19”, — підкреслив Степанов.
Довідково
Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що до кінця березня — на початку квітня в межах ініціативи COVAX Україна має отримати партію вакцин від AstraZeneca, до кінця травня буде ще одна поставка вакцин цього виробника, а також мають прибути вакцини компанії Pfizer.
Окрім того, наразі 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують на відправку в Україну.