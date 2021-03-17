Масштабний збій стався у роботі Google - "зачепило" Україну та низку країн ЄС

Деталі

Збій тривав менше півгодини, і серед українців його помітили жителі Києва, Харкова, Дніпра, Одеси і Львова.

Також зачепило і багато європейських країн. Серед іншого, Угорщину, Чехію, Хорватію, Румунію, Сербію, Австрію, Боснію і Герцеговину.

Близько 19:00 сайт і всі сервіси знову запрацювали.

Додамо

Google не вдалося зупинити судовий процес у справі, де компанію звинувачують, у таємному збиранні даних користувачів, навіть якщо вони використовують режим “інкогніто”, щоб зберегти приватність своєї пошукової діяльності.