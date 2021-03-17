Масштабний збій стався у роботі Google - "зачепило" Україну та низку країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В середу, 17 березня, в Україні і низці європейських міст стався масштабний збій Google. Не працював пошуковик, перекладач, і ряд інших сервісів. Про це пише УНН з посиланням на Downdetector.
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Збій тривав менше півгодини, і серед українців його помітили жителі Києва, Харкова, Дніпра, Одеси і Львова.
Також зачепило і багато європейських країн. Серед іншого, Угорщину, Чехію, Хорватію, Румунію, Сербію, Австрію, Боснію і Герцеговину.
Близько 19:00 сайт і всі сервіси знову запрацювали.
Додамо
Google не вдалося зупинити судовий процес у справі, де компанію звинувачують, у таємному збиранні даних користувачів, навіть якщо вони використовують режим “інкогніто”, щоб зберегти приватність своєї пошукової діяльності.