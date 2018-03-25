Марш проти зброї в Нью-Йорку: до активістів долучився Пол Маккартні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Нью-Йорку до акції “Марш за наші життя” (March for our lives) долучився колишній учасник групи Beatles Пол Маккартні. Як відзначає CNN, музикант вийшов на марш в пам’ять про свого друга Джона Леннона, застреленого вбивцею майже сорок років тому, передає УНН.
“Це те, що ми можемо зробити, тому я тут, щоб зробити це”, — заявив Маккартні.
Видання додало, що мітинг проходив недалеко від місця, де в 1980 році був застрелений Леннон.
Нагадаємо, у десятках американських міст пройшли акції протесту під назвою March For Our Lives (“Марш за наші життя”) під гаслами необхідності обмеження обігу зброї в США, акція у Нью-Йорку стала однією з найбільших.