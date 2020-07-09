Лунін допоміг "Ов'єдо" здобути 11-й виграш в сезоні Сегунди

Наш співвітчизник уже традиційно вийшов у стартовому складі господарів і відіграв повний поєдинок, який закінчився перемогою його команди з рахунком 2:1.

Із 47 очками астурійці посідають 17-е місце в турнірній таблиці і на 3 бали відірвалися від зони вильоту.

Додамо, що в цьому сезоні Лунін провів у складі “Вальядоліда” та “Ов’єдо” 19 зустрічей, в яких пропустив 17 м’ячів.