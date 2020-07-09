Лунін допоміг "Ов'єдо" здобути 11-й виграш в сезоні Сегунди
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У 39-му турі іспанської Сегунди “Ов’єдо” воротаря національної збірної України Андрія Луніна на власному полі приймало “Лас-Пальмас”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
Наш співвітчизник уже традиційно вийшов у стартовому складі господарів і відіграв повний поєдинок, який закінчився перемогою його команди з рахунком 2:1.
Із 47 очками астурійці посідають 17-е місце в турнірній таблиці і на 3 бали відірвалися від зони вильоту.
Додамо, що в цьому сезоні Лунін провів у складі “Вальядоліда” та “Ов’єдо” 19 зустрічей, в яких пропустив 17 м’ячів.