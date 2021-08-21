"Ліверпуль" здобув другу перемогу на старті чемпіонату Англії

Деталі

У перші 45 хвилин мерсисайдці захопили лідерство на табло завдяки голу у виконанні Діогу Жоти. Натомість гол Мохамеда Салах був відмінений через офсайд.

Після відпочинку господарі подвоїли перевагу. Забивав на цей раз Садіо Мане з пасу Александра-Арнольда (2:0).

Доповнення

Наразі “Ліверпуль” набрав 6 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. “Бернлі” (0) — на 17-му місці. У наступному турі “Ліверпуль” прийматиме грізний “Челсі”.

Нагадаємо

Ребров здобув перемогу у дебютному матчі за новий клуб.