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"Ліверпуль" здобув другу перемогу на старті чемпіонату Англії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Титулований ФК “Ліверпуль” вийшов переможцем із протистояння другого туру Англійської Прем’єр-ліги із “Бернлі”, передає кореспондент УНН.

Деталі

У перші 45 хвилин мерсисайдці захопили лідерство на табло завдяки голу у виконанні Діогу Жоти. Натомість гол Мохамеда Салах був відмінений через офсайд.

Після відпочинку господарі подвоїли перевагу. Забивав на цей раз Садіо Мане з пасу Александра-Арнольда (2:0).

Доповнення

Наразі “Ліверпуль” набрав 6 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. “Бернлі” (0) — на 17-му місці. У наступному турі “Ліверпуль” прийматиме грізний “Челсі”.

Нагадаємо

Ребров здобув перемогу у дебютному матчі за новий клуб.

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