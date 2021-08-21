Ребров здобув перемогу у дебютному матчі за новий клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Український тренер Сергій Ребров, який влітку очолив арабський ФК "Аль-Айн", провів свій перший офіційний матч на чолі колективу, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
У матчі першого туру чемпіонату ОАЕ колектив Реброва здобув впевнену перемогу на "Хаурія-Факкані". Поєдинок завершився з цифрами 3:1 на користь команди українського фахівця.
У переможців дубль оформив африканський нападник Лаба, а також Куаме.
Примітно, що на початку серпня Реброва називали головним кандидатом на пост нового наставника збірної України. Однак сам фахівець заявив, що залишиться працювати в ОАЕ.
Довідка
"Аль-Айн" - рекордсмен національного чемпіонату за кількістю трофеїв (13). Також команда сім разів вигравала Кубок країни і п'ять разів Суперкубок.