Ребров здобув перемогу у дебютному матчі за новий клуб

Деталі

У матчі першого туру чемпіонату ОАЕ колектив Реброва здобув впевнену перемогу на "Хаурія-Факкані". Поєдинок завершився з цифрами 3:1 на користь команди українського фахівця.

У переможців дубль оформив африканський нападник Лаба, а також Куаме.

Примітно, що на початку серпня Реброва називали головним кандидатом на пост нового наставника збірної України. Однак сам фахівець заявив, що залишиться працювати в ОАЕ.

Довідка

"Аль-Айн" - рекордсмен національного чемпіонату за кількістю трофеїв (13). Також команда сім разів вигравала Кубок країни і п'ять разів Суперкубок.