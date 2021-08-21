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Ребров здобув перемогу у дебютному матчі за новий клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Український тренер Сергій Ребров, який влітку очолив арабський ФК "Аль-Айн", провів свій перший офіційний матч на чолі колективу, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

Деталі

У матчі першого туру чемпіонату ОАЕ колектив Реброва здобув впевнену перемогу на "Хаурія-Факкані". Поєдинок завершився з цифрами 3:1 на користь команди українського фахівця.

У переможців дубль оформив африканський нападник Лаба, а також Куаме.

Примітно, що на початку серпня Реброва називали головним кандидатом на пост нового наставника збірної України. Однак сам фахівець заявив, що залишиться працювати в ОАЕ.

Довідка

"Аль-Айн" - рекордсмен національного чемпіонату за кількістю трофеїв (13). Також команда сім разів вигравала Кубок країни і п'ять разів Суперкубок.

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