Літак, який подав аварійний сигнал під час рейсу з Волгограда в Москву, приземлився в Шереметьєво

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“Літак, що летів з Волгограда в Москву, благополучно сів в аеропорту Шереметьєво”, — повідомило агентство ТАСС.

Екіпаж літака подав аварійний сигнал, коли той перебував над Тамбовською областю Російської Федерації, після чого лайнер знизився до висоти 3 тисяч метрів.

Можливо, причиною інциденту була розгерметизація.