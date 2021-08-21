Літак, який подав аварійний сигнал під час рейсу з Волгограда в Москву, приземлився в Шереметьєво
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Літак Sukhoj Superjet-100, що слідував маршрутом з Волгограда в Москву і подав сигнал лиха здійснив посадку в аеропорту Шереметьєво. Про це інформує УНН з посиланням на дані сервісу FlightRadar 24.
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“Літак, що летів з Волгограда в Москву, благополучно сів в аеропорту Шереметьєво”, — повідомило агентство ТАСС.
Екіпаж літака подав аварійний сигнал, коли той перебував над Тамбовською областю Російської Федерації, після чого лайнер знизився до висоти 3 тисяч метрів.
Можливо, причиною інциденту була розгерметизація.