Літак Superjet рейсу Волгоград - Москва подав аварійний сигнал, можливо через розгерметизацію

Деталі

“Пасажирський літак, що летів із Волгограда в Москву, подав сигнал лиха, причина поки невідома, повідомило джерело”, — йдеться в повідомленні ТАСС.

За даними джерел інших ЗМІ, літак різко знизився над Тамбовською областю. Можливою причиною цього співрозмовник агентства назвав розгерметизацію.

Літак продовжує політ на висоті приблизно 3000 метрів, повідомило джерело.

Доповнення

Джерело не уточнило назви авіакомпанії і номер рейсу. Судячи з даних Flightradar24, зараз в небі знаходиться один SSJ100, що летить до Москви з Волгограда. Це — літак “Аерофлоту”, що виконував рейс SU6416. На момент написання новини він здійснював посадку в Москві.