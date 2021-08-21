Лідер чемпіонату України підсилився вихованцем "Шахтаря"

Деталі

Склад клубу, на правах оренди, поповнив ще один гравець — контракт з “Десною” підписав Сергій Болбат. Вихованець донецького “Шахтаря” вже тренується разом з командою і зможе дебютувати в найближчому матчі чернігівського клубу — проти “Динамо”.

Зауважимо, що за “Десну” 28-річний гравець буде виступати під номером сім.

Доповнення

Футболіст провів за першу команду “Шахтаря” 63 матчі і забив три м’ячі. На правах оренди хавбек виступав за “Металіст”, “Маріуполь” та бельгійський “Локерен”. Ще відіграв п’ять поєдинків за національну збірну України.