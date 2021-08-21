Лідер чемпіонату України підсилився вихованцем "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Вихованець донецького "Шахтаря" Сергій Болбат у 28-річному віці став футболістом чернігівської "Десни", передає УНН з посиланням на сторінку клубу у Facebook.
Деталі
Склад клубу, на правах оренди, поповнив ще один гравець — контракт з “Десною” підписав Сергій Болбат. Вихованець донецького “Шахтаря” вже тренується разом з командою і зможе дебютувати в найближчому матчі чернігівського клубу — проти “Динамо”.
Зауважимо, що за “Десну” 28-річний гравець буде виступати під номером сім.
Доповнення
Футболіст провів за першу команду “Шахтаря” 63 матчі і забив три м’ячі. На правах оренди хавбек виступав за “Металіст”, “Маріуполь” та бельгійський “Локерен”. Ще відіграв п’ять поєдинків за національну збірну України.