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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 13976 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 39975 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 70092 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 140727 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126511 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122033 просмотра

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Лидер чемпионата Украины усилился воспитанником "Шахтера"

Лидер чемпионата Украины усилился воспитанником "Шахтера"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Воспитанник донецкого "Шахтера" Сергей Болбат в 28-летнем возрасте стал футболистом черниговской "Десны", передает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

Детали

Состав клуба, на правах аренды, пополнил еще один игрок — контракт с “Десной” подписал Сергей Болбат. Воспитанник донецкого “Шахтера” уже тренируется вместе с командой и сможет дебютировать в ближайшем матче черниговского клуба — против “Динамо”.

Заметим, что за “Десну” 28-летний игрок будет выступать под номером семь.

Дополнение

Футболист провел за первую команду “Шахтера” 63 матча и забил три мяча. На правах аренды хавбек выступал за “Металлист”, “Мариуполь” и бельгийский “Локерен”. Еще сыграл пять матчей за национальную сборную Украины.

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