Кваліфікація Євро-2020: визначилась суддівська бригада матчу Литва - Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. УЄФА назвав бригаду арбітрів, яка працюватиме на відбірному матчі Євро-2020 Литва - Україна, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
На поле стадіону ЛФФ у Вільнюсі учасників зустрічі виведе суддівська бригада з Боснії на чолі із 35-річним Ірфаном Пельто.
На лініях йому допомагатимуть Сенад Імбрішимбегович та Давор Бельо. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Драган Петрович.
Додамо, перед 5 туром відбіркового циклу у групі В Україна лідирує із 10 очками. Литва замикає таблицю – 1 пункт.