Квалификация Евро-2020: определилась судейская бригада матча Литва - Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. УЕФА назвал бригаду арбитров, которая будет работать на отборочном матче Евро-2020 Литва - Украина, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
На поле стадиона ЛФФ в Вильнюсе участников встречи выведет судейская бригада из Боснии во главе с 35-летним Ирфаном Пельтом.
На линиях ему будут помогать Сенад Имбришимбегович и Давор Бельо. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Драган Петрович.
Добавим, перед 5 туром отборочного цикла в группе В Украине лидирует с 10 очками. Литва замыкает таблицу - 1 пункт.