КСУ цього тижня візьметься за медреформу та ліквідацію районів

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Конституційний суд України цього тижня планує розглянути низку справ, зокрема щодо конституційності закону “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, а також форми провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної Ради України “Про утворення та ліквідацію районів”. Про це йдеться у порядку денному, оприлюдненому на сайті КСУ, передає УНН.

Деталі

Так, на пленарному засіданні Великої палати КСУ 13 квітня продовжать розгляд справи за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” .

Автори подання стверджують, що законом передбачено механізм фінансування закладів охорони здоров’я, який передбачає лише часткову оплату з боку держави медичних послуг, що суперечить статті 49 Конституції України, а також статті 22 Конституції в частині заборони звуження існуючих прав і свобод.

Також на думку авторів, законом передбачено можливість зміни прав на гарантії людини шляхом прийняття підзаконних актів.

Також на пленарному засіданні продовжать розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого ВР з прав людини щодо конституційності положень пункту 2 частини першої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

На засіданні 13 квітня такох розглянуть питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо конституційності Постанови Верховної Ради України “Про утворення та ліквідацію районів”.

Автори стверджують, що постановою змінено елементи територіального устрою, який може визначатися виключно законами.

В поданні заявлено клопотання про визнання провадження у справі невідкладним.

На пленарному засіданні Другого сенату КСУ 14 квітня буде продовжено розгляд справи за конституційною скаргою ПАТ акціонерний комерційний банк “Індустріалбанк” щодо відповідності Конституції положень ч.3 ст. 13, ч.3 ст. 16 Цивільного кодексу України.

Згідно з оскарженими положеннями кодексу, суд може відмовити у задоволенні позову у разі, коли дії особи спрямовані на зловживання правами або їх використання здійснюється з метою завдання шкоди іншій особі, довкіллю або культурній спадщині

Другий сенат також має продовжити розгляд справи щодо конституційності положення п. 8 р. ХІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Національну поліцію”.

На засіданні Другого сенату КСУ 14 квітня також розглянуть питання щодо відкриття конституційного провадження у справі щодо відповідності Конституції України положення п. 4 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі згаданої статті суди в кінці 2020 року почали закривати кримінальні провадження по статтям 366-1 Кримінального кодексу після її визнання неконституційною за рішенням КСУ.

Доповнення

Як стало відомо УНН, Головою Конституційного суду України видано розпорядження про скликання спеціального пленарного засідання КСУ для розгляду питання про звільнення з посади суддів Олександра Касмініна та Олександра Тупицького 12 квітня.

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