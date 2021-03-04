КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи щодо можливості притягнення Зеленського до адмінвідповідальності

Цитата

“Суд завершив розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що під час судового засідання суддя-доповідач у справі Ірина Завгородня повідомила, що Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 105 Конституції України, згідно з яким “Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень”, в аспекті можливості притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

“На думку автора клопотання, потреба в офіційному тлумаченні зазначеного положення Основного Закону виникла у зв’язку з тим, що в Конституції України імунітет Глави Української держави визначено без конкретних параметрів; не конкретизовано, у чому саме полягає недоторканість Президента України. Водночас у законодавстві України немає норм, які б деталізували імунітет глави держави та уточнювали підстави і процесуальний порядок притягнення Президента України до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень”, — зазначається в повідомленні.

Крім того, у конституційному поданні Верховний Суд зазначає, що національні суди не завжди однаково підходять до вирішення питань про можливість притягнення Президента України до адміністративної відповідальності.

Під час пленарного засідання Загородня також поінформувала, що з метою повноти розгляду справи направлено звернення до державних органів та наукових установ для з’ясування позицій з питань, порушених у конституційному поданні.

Що було раніше

Конституційний суд України отримав подання від Верховного Суду щодо роз’яснення, чи можна притягнути Президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності через порушення карантину.



Верховний Суд України вирішив звернутися до Конституційного Суду для роз’яснення, чи можна притягнути Президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності через порушення карантину.

Нагадаємо, раніше у пресслужбі Офісу Президента заявляли, що безвідносно до рішення, яке ухвалить суд, Зеленський сплатить суму, рівнозначну сумі штрафу за порушення карантину у Хмельницькому.

Як повідомлялося, справу щодо штрафу Зеленському за каву у Хмельницькому передали до Верховного Суду.

Нагадаємо, адміністративний протокол, складений стосовно Президента України Володимира Зеленського через порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину, розглянув 19 червня Хмельницький міський районний суд.

Як повідомлялося, 10 червня на Президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка склали адмінпротоколи через порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину.

Як зазначили правоохоронці, поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів.