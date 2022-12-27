кремль пригрозив "наслідками" щодо заяв про фізичне усунення путіна

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"Далі за всіх пішов Вашингтон: там якісь "неназвані чиновники" з Пентагону фактично пригрозили завдати кремлю "обезголовленого удару", фактично йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави. Якщо такі ідеї справді кимось виношуються, то цей хтось має дуже добре подумати про можливі наслідки таких планів", – сказав лавров.

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Він також заявив, що Захід подає конфронтаційні сигнали в ядерній сфері і заявив, що все це виходить за "допустиму" межу.

"Не кажучи вже про зашкалюючі провокації київського режиму. Володимир Зеленський вимагав від країн НАТО завдання превентивних ядерних ударів по росії. Це теж виходить за межі дозволеного. Однак від лідерів режиму ми цього не чули", – додав лавров.

Тим часом міністр також пригрозив посиленням військової активності в Україні, якщо Київ не виконає пропозиції кремля щодо врегулювання.

"Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, усунення загроз безпеки росії, що виходять звідти, включаючи наші нові землі - днр, лнр, Херсонську та Запорізьку області, - ворогові добре відомі. Справа за малим: виконати їх подобру-поздорову. Інакше питання вирішить армія росії".