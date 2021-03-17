Кредитна програма для відновлення України: місцеві бюджети отримають майже 1,7 млрд грн на проекти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України місцеві бюджети отримають майже 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Так, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.
“Місцеві бюджети отримають майже 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України”, — написав Шмигаль.
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За його словами, виділені кошти перш за все мають бути спрямовані на покращення соціальної інфраструктури та на задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб.
“Впевнений, що інвестиції в межах надзвичайної програми відновлення дадуть додатковий поштовх для покращення життя у громадах східних регіонів, які найбільш постраждали внаслідок російської агресії”, — зазначив Шмигаль.
Доповнення
На початку лютого Кабінет міністрів України затвердив умови та порядок надання 6 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетам.