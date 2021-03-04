Космонавти на МКС замазали тріщину герметиком

Деталі

“Дуже добре, хороша робота, молодець. Рукавичками знімеш залишки герметика і в пакет прибереш”, — сказав представник ЦУП космонавту Сергію Рижикову.

Раніше екіпаж просвердлив два отвори по краях тріщини, щоб зняти напругу в цій ділянці і підготувати тріщину до подальшої герметизації. Після цього космонавти очистили місце витоку спиртовою серветкою і покрили спеціальною сумішшю на основі герметалла. Як розповіли в ЦУП, суміш буде застигати півтори години, після чого тріщину покриють каптоновою стрічкою і поставлять латоку.

У свою чергу російські ЗМІ передають, що Рижиков замазав клеєм з смоли північноафриканської хвої два отвори на кінцях тріщини в корпусі російського модуля МКС “Зірка”. Після того, як космонавт замазав отвори клеєм, він закрив їх фторопластовою плівкою. Потім плівки знімуть, місця зашкурять і на тріщину нанесуть другий шар герметалу. Пізніше на тріщину нанесуть третій шар герметика і поставлять остаточну “латку”.

В кінці лютого екіпаж МКС провів тимчасову ізоляцію “потенційно можливих” тріщин на корпусі російського модуля.

Доповнення

Напередодні американські астронавти Кетлін Рубінс і Віктор Гловер вийшли у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС) для проведення робіт, пов’язаних з установкою нових сонячних батарей.