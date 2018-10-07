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Колишній футболіст "Челсі" і збірної Англії Джон Террі оголосив про завершення кар'єри

Колишній футболіст "Челсі" і збірної Англії Джон Террі оголосив про завершення кар'єри

Київ • УНН

 • 10807 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Колишній капітан збірної Англії з футболу і лондонського “Челсі” Джон Террі завершив кар’єру. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, інформує УНН.

“Після неймовірних 23 років в якості футболіста, я вирішив, що зараз правильний час завершити кар’єру гравця. У 14 років я прийняв найкраще і важливе рішення: підписав контракт з „Челсі“. Ніяких слів не вистачить, щоб описати, як багато кожен в цьому клубі значить для мене, особливо вболівальники. з самого початку вони повністю підтримували мене, на полі і поза ним, у нас з ними утворився приголомшлива зв’язок”, — написав 37-річний Террі.

“Разом ми досягли багато чого, і ці спогади залишаться з нами, без вас ми б цього не досягли, ви — найкращі вболівальники на світі, сподіваюся, ви пишалися тим, як я грав в цій футболці і носив капітанську пов’язку. Я хочу подякувати своїм партнерам по команді, тренерам, менеджерам, допоміжному персоналу. Всі ви супроводжували мене на цьому шляху, я зіграв 717 матчів за клуб, який люблю, і мав привілей бути капітаном команди. ви допомогли мені домогтися моєї підліткової мрії і стати капітаном збірної Англії, чим я неймовірно пишаюся”, — відмітив Террі.

Террі виступав за “Челсі” в період з 1998 по 2017 рік, в складі клубу він став п’ятикратним чемпіоном Англії, п’ятикратним володарем Кубка країни і дворазовим — Суперкубка. Також він допоміг лондонцям виграти Лігу чемпіонів (2012) та Лігу Європи (2013). Захисник провів 717 матчів за “Челсі”, забивши 65 голів і віддавши 29 результативних передач. За збірну Англії він провів 78 матчів, забив шість м’ячів і віддав три гольові паси.

У минулому сезоні він виступав за “Астон Віллу” у другому за силою дивізіоні чемпіонату Англії, він провів за клуб 36 матчів, забивши один гол. Після закінчення сезону його контракт закінчився, “Астон Вілла” пропонувала йому продовжити співпрацю, проте сторони не змогли прийти до угоди. Московський “Спартак” у вересні пропонував футболісту підписати з командою контракт, але англієць відхилив пропозицію.

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THANK YOU ⚽️

Публикация от John Terry (@johnterry.26)

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