Кольченко написав заяву про зустріч з українським консулом і омбудсменом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Український політв’язень в Росії Олександр Кольченко написав заяву про зустріч з українським омбудсменом Людмилою Денисовою і українським консулом в Єкатеринбурзі Георгієм Закраєвскім. Про це повідомляється у листі, який зі слів Кольченко записали адвокати Уральської правозахисної групи під час відвідування ув’язненого. Лист опублікувала у своєму Facebook член Громадської спостережної комісії в Челябінській області Тетяна Щур, передає УНН.
“Під час зустрічі з адвокатом мною написані заяви на ім’я начальника НК-6 Тордова Д.М. про зустріч з консулом України в м. Єкатеринбурзі Закраєвським Г. та уповноваженої з прав людини України Денісової Л., які будуть передані мною через адміністрацію начальнику колонії ”, - написав Кольченко в листі.
Також Кольченко розповів про стан свого здоров’я. За його словами, зараз він почуває себе нормально.
“Мій сьогоднішній вага 63 кг. Відчуваю себе нормально”, — зазначив Кольченко.
Нагадаємо, в прес-службі ГУ Федеральної служби виконання покарань в РФ заявляли, що стан здоров’я засудженого Олександра Кольченко задовільний, стаціонарного лікування він не потребує.