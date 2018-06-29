Кольченко написав заяву про зустріч з українським консулом і омбудсменом

“Під час зустрічі з адвокатом мною написані заяви на ім’я начальника НК-6 Тордова Д.М. про зустріч з консулом України в м. Єкатеринбурзі Закраєвським Г. та уповноваженої з прав людини України Денісової Л., які будуть передані мною через адміністрацію начальнику колонії ”, - написав Кольченко в листі.

Також Кольченко розповів про стан свого здоров’я. За його словами, зараз він почуває себе нормально.

“Мій сьогоднішній вага 63 кг. Відчуваю себе нормально”, — зазначив Кольченко.

Нагадаємо, в прес-службі ГУ Федеральної служби виконання покарань в РФ заявляли, що стан здоров’я засудженого Олександра Кольченко задовільний, стаціонарного лікування він не потребує.