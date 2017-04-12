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"Київводоканал" перевірив якість питної води

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Питна вода, яка подається в міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам. Про це повідомили в "Київводоканалі" за результатами аналізу проб води з Десни та Дніпра, передає УНН.

"Дніпровська та Деснянська водопровідні станції працюють у штатному режимі. Для очистки питної води, яка надходить у водопровідну мережу з Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, використовують високоефективні реагенти. На сьогоднішній день питна вода, яка подається в міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам згідно з Додатком 2 Прим.1 до табл.1 (Дсанпін 2.2.4-171-10)", - повідомили в "Київводоканалі" і оприлюднили результати аналізів.

Нагадаємо, незважаючи на задовільний стан води з централізованих систем водопостачання, деякі забудовники для своїх житлових комплексів все ж вибирають артезіанську воду з власних свердловин.

Наприклад, один з найбільших комплексів України - ЖК "Scandia" (м. Бровари) буде мати власну свердловину артезіанської води глибиною 350 м. Така вода, за даними компанії, буде придатна для пиття без додаткових систем очищення.

Довідка УНН: Артезіанська вода розташовується між водотривким шаром і, на відміну від ґрунтових вод, що беруть участь у сучасному водообміні з поверхні землі, не піддається забрудненню.

Склад артезіанської води залежить тільки від складу пластів земної кори і часу залягання між ними, в той час як на ґрунтові води впливають атмосферні опади, кліматичні зміни і забруднення навколишнього середовища.

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