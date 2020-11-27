Китай визначився з датою запуску у космос свого орбітально-гравітаційного телескопа

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Китайський космічний телескоп GECAM для вивчення гравітаційних хвиль і супутніх їм електромагнітних явищ планують запустити в грудні цього року. Про це пише агентство Xinhua з посиланням на Державний центр космічних наук при Академії наук Китаю, передає УНН.

Гравітаційними хвилями вчені називають коливання простору-часу, джерелами яких служать масивні об’єкти, що рухаються з мінливим прискоренням. Наприклад, вчені вже спостерігали гравітаційні хвилі від злиття двох чорних дір, двох нейтронних зірок, чорної діри і нейтронної зірки і так далі. Існування таких хвиль ще понад сто років тому передбачив Альберт Ейнштейн, проте вперше їх зафіксували лише у вересні 2015 року.

Детектування гравітаційних хвиль — важливе підтвердження загальної теорії відносності. За це проект LIGO в 2016 році отримав премію Breakthrough Prize, а в 2017-му — вже Нобелівську премію з фізики. Зараз виявленням гравітаційних хвиль займається чотири детектори — два у США (LIGO), по одному в Італії (VIRGO) і Японії (KAGRA).

У грудні 2020 року Китай планує запустити ще одну таку обсерваторію. Космічний телескоп GECAM складається з двох штучних супутників, які будуть перебувати, як повідомляло видання Sciencemag, на протилежних точках земної орбіти. Вони будуть сканувати небесну сферу в пошуках гамма-випромінювання від джерел гравітаційних хвиль, високоенергетичного випромінювання від швидких радіосплесків — загадкових космічних сигналів невідомої природи, а також стежити за спалахами від магнетарів.

Запуск відбудеться з космодрому Січан в провінції Сичуань.

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