“Кіно заради Перемоги!”: кіномобіль завітав на Київщину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Днями у Черняхові та Шпендівці, що на Київщині, відбулися кінопокази Національного туру “Кіно заради Перемоги!”, передає УНН із посиланням на ПрАТ “Агрофорт МХП”.
Деталі
Так, доросла аудиторія переглянула фільми “Щедрик” та “Сторожова застава”, а для дітей підготували добірку цікавих мультфільмів.
Також, для наймолодших глядачів була облаштована зона для розваг, їх пригощали солодкою ватою і попкорном.
За задумом організаторів туру, проєкт “Кіно заради Перемоги!” має об’єднати українців у спільному прагненні утвердити українську ідентичність, знати історію своєї країни, випробування, які їй довелося пройти, та сучасних героїв, що творять її майбутнє.
Зазначимо, що Національний тур “Кіно заради Перемоги!” реалізується за ініціативи Офісу Президента, Держкіно, Асоціації “Дивись українське!”, а також окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії.
Ідея туру “Кіно заради Перемоги!” виникла наприкінці червня, а сам тур було розпочато всього через 6 тижнів — 6 серпня 2022 року у військовій частині Національної гвардії, у Вінницькій області.
Лише у серпні цьогоріч у межах Національного туру “Кіно заради Перемоги!” відбулося 62 кінопокази в 12 областях України.
Втілення проєкту стало можливим завдяки партнерству з благодійним фондом “МХП-Громаді”.
Крім того, саме за сприяння БФ “МХП-Громаді” вдалося виготовити спеціальний кіномобіль, який дозволяє транслювати фільми просто неба, навіть у непристосованих для цього місцях.
Довідка
“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.